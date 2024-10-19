От подписчика ✍ Та же беда во всех поселениях! 😡😡😡 Как дождь или ветер - начинаются проблемы с подачей электроэнергии.
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От подписчика ✍ Та же беда во всех поселениях! 😡😡😡 Как дождь или ветер - начинаются проблемы с подачей электроэнергии.