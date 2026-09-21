Жителей района приглашают на музыкально-поэтический фестиваль «Сентябрина» 25 сентября в 13:00 в большом зале ДК «Победа» самобытные авторы Новоаннинского и других районов Волгоградской области покажут лучшие стихи и песни.
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