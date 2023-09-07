Представитель МИД России посоветовала "секретаршам" не обижаться на спикера армянского парламента5 сентября представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в последнее время официальные лица Армении допускают риторику "на грани хамства".
Захарова жёстко ответила спикеру НС Армении, назвавшему её "секретаршей": "Проблемы с уровнем"
Комментарии
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Владимир Петров
Армяне забили 2-х вагнеровцев в Туапсе... Первыми устроили теракт в московском метрополитене (Затикян и Ко)... Давно их недолюбливаю. Хорошо бы с ними проститься насовсем, предоставив их выбранной ими судьбе.
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19 час.
Александр Лагуткин
Я помню, как они в конце 70-х взорвали вагон метро с ехавшими со смены работягами ЗИЛа. После землятресения, бывший тогда премьером Рыжков поднял на дыбы весь СССР от Прибалтики до Владивостока. В кратчайший срок были заново отстроены целые города в основном за счет России. Тетчер прислала комплект железобетона на строительство одной школы. Армяне в благодарность её именем назвали целый проспект . Про Рыжкова и Россию никто и не вспомнил. А человек и Россия столько сделали для этого неблагодарного народа. Армения и существует благодаря России. Сейчас они шестерят перед США, надеясь на подачки. Нужно выкидывать Армению из ОДКБ и убирать наших миротворцев из Карабаха. Незачем подставлять наших пацанов под их провокации и разборки. Пусть они там сами между собой разбираются. Россия уже давно никому и ничего не должна.
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18 час.
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