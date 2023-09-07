Захарова жёстко ответила спикеру НС Армении, назвавшему её "секретаршей": "Проблемы с уровнем"

Александр Лагуткин

Я помню, как они в конце 70-х взорвали вагон метро с ехавшими со смены работягами ЗИЛа. После землятресения, бывший тогда премьером Рыжков поднял на дыбы весь СССР от Прибалтики до Владивостока. В кратчайший срок были заново отстроены целые города в основном за счет России. Тетчер прислала комплект железобетона на строительство одной школы. Армяне в благодарность её именем назвали целый проспект . Про Рыжкова и Россию никто и не вспомнил. А человек и Россия столько сделали для этого неблагодарного народа. Армения и существует благодаря России. Сейчас они шестерят перед США, надеясь на подачки. Нужно выкидывать Армению из ОДКБ и убирать наших миротворцев из Карабаха. Незачем подставлять наших пацанов под их провокации и разборки. Пусть они там сами между собой разбираются. Россия уже давно никому и ничего не должна.