Браконьеры расстреляли стадо краснокнижных оленей в Тернейском районе Приморья

Браконьеры расстреляли стадо краснокнижных оленей в Приморье. Эколог Жора Каваносян в своем Telegram-канале предположил, что злоумышленников привлекло видео в пасущимися животными, ранее распространившемся в соцсетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии