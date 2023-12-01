Минерал смектит из недр Земли, как оказалось, может вызвать ледниковый период

Ученые из Массачусетского технологического института смогли установить связь между ледниковыми периодами, тектоническими сдвигами и высвобождением глинистого минерала смектита — вещества, которое способно улавливать органический углерод и «запирать» его.
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