Нефть в России принадлежала Ротшильду. Ходорковский* неожиданно признался в том, о чем давно все догадывались

Сегодня 1,2K прочитали Беглый олигарх, экс-глава "ЮКОСа" иноагент Михаил Ходорковский*, неожиданно разоткровенничался, и в интервью другому иноагенту Юрию Дудю* признался, что у крупнейшей нефтяной компании России, коей когда-то являлся "ЮКОС", был протектор из Лондона, который собственно и принимал решение, кто будет управлять компанией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии