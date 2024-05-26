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Нефть в России принадлежала Ротшильду. Ходорковский* неожиданно признался в том, о чем давно все догадывались

Нефть в России принадлежала Ротшильду. Ходорковский* неожиданно признался в том, о чем давно все догадывались

Сегодня 1,2K прочитали Беглый олигарх, экс-глава "ЮКОСа" иноагент Михаил Ходорковский*, неожиданно разоткровенничался, и в интервью другому иноагенту Юрию Дудю* признался, что у крупнейшей нефтяной компании России, коей когда-то являлся "ЮКОС", был протектор из Лондона, который собственно и принимал решение, кто будет управлять компанией.

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