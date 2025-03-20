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Тайная доктрина

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Пока «Байкал» на земле, Ан-2 еще полетает

Пока «Байкал» на земле, Ан-2 еще полетает

Пока «Байкал» на земле, Ан-2 еще полетает Второе (или третье?) дыхание заслуженного старичка Ан-2 мы увидим примерно вот в таком виде.

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Юрий Ильинов
Трамп сделал свой ход: США внезапно свернули разведку против России Белый дом неожиданно поставил на паузу разведывательные действия против России. Решение связывают с попытками Трампа урегулировать украинский кризис. Администрация США приостановила ряд разведывательных операций, направленных против России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на бывших сотрудников американских спецслужб. По данным источников, решение принято в рамках попыток урегулировать конфликт на Украине. Согласно публикации, Совет национальной безопасности США прекратил регулярные встречи с европейскими партнёрами. Официальная координация между ключевыми ведомствами Америки также была приостановлена. В их число входят ФБР, Министерство внутренней безопасности и Госдепартамент. Отмечается, что ранее разведывательные мероприятия координировались по инициативе экс-президента Джо Байдена. Они были направлены на отслеживание возможных российских кибератак. Сейчас неясно, лично ли Дональд Трамп распорядился остановить эти операции. Возможно, решение принято другими структурами. Россия и США активно занимаются вопросом мирного урегулирования украинского конфликта. Так, ранее «ВЕСТИ ПЛАНЕТЫ» сообщали, что Трамп и Путин обсудили меры, необходимые для завершения военного противостояния. В США рассматривают возможность изменения санкционного режима против России.
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