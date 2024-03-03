Алла Пугачева обратилась к россиянам в первое воскресенье весны

Алла Пугачева опубликовала свежее фото в честь многолетней весенней традиции Российская певица Алла Пугачева, которая сейчас живет в Израиле, проявляет небывалую для нее в последние годы активность в социальных сетях.
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