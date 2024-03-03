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Алла Пугачева обратилась к россиянам в первое воскресенье весны

Алла Пугачева обратилась к россиянам в первое воскресенье весны

Алла Пугачева опубликовала свежее фото в честь многолетней весенней традиции Российская певица Алла Пугачева, которая сейчас живет в Израиле, проявляет небывалую для нее в последние годы активность в социальных сетях.

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Комментарии
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lady lyudmila
А почему такое фото ? А где в анфас ? Или это самое лучшее , что смогло получиться , еще и обработанное ? У нас весна сама приходит. Ваше разрешение не нужно. И мы не сдаемся и не унываем. М ы у себя на Родине.
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17 час.
Zoia Goldshtab
Как была идиотка -такой и осталась.......
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16 час.

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