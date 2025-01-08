Таиланд станет самым популярным направлением у туристов из России после каникул

25% российских туристов выбрали для себя после январских праздников поездки в Таиланд, это направление занимает самую большую долю в структуре заграничных поездок граждан России, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, аналитики которого проанализировали отельные бронирования на январь, исключая новогодние праздники.
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