Таиланд станет самым популярным направлением у туристов из России после каникул

25% российских туристов выбрали для себя после январских праздников поездки в Таиланд, это направление занимает самую большую долю в структуре заграничных поездок граждан России, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, аналитики которого проанализировали отельные бронирования на январь, исключая новогодние праздники.