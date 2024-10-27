КХЛ рекомендовала руководству СКА обратить внимание на поведение Ротенберга

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте обратилась к руководству петербургского СКА с просьбой обратить внимание на поведение главного тренера команды Романа Ротенберга, который раскритиковал фанатов московского "Спартака" после очного матча команд, заявив, что болельщики красно-белых использовали кричалки с ненормативной лексикой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии