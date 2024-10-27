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КХЛ рекомендовала руководству СКА обратить внимание на поведение Ротенберга

КХЛ рекомендовала руководству СКА обратить внимание на поведение Ротенберга

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте обратилась к руководству петербургского СКА с просьбой обратить внимание на поведение главного тренера команды Романа Ротенберга, который раскритиковал фанатов московского "Спартака" после очного матча команд, заявив, что болельщики красно-белых использовали кричалки с ненормативной лексикой.

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