Вадефуль: Рубио заявил, что Путин должен быть готов к санкциям из-за Украины

Президент России Владимир Путин должен быть готов к тому, что Соединенные Штаты совместно с Европой введут новые санкции против Москвы, если в ближайшее время не будет достигнут прогресс по урегулированию конфликта на Украине.
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