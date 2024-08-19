Куда сходить: интересные мероприятия 20 августа в Крыму

КОНЦЕРТ Морской сельский дом культуры (Судак, с. Морское, пер. Маяковского, 1) «Славный, вспышный, быстрый Терек» 6+ 20 августа, 19:00 В программу включены концертные номера, составляющие золотой фонд репертуара ансамбля: зажигательный «Казачий пляс», задорный «Танец с бубнами», невероятно трогательный «Плач», сдобренная юмором хореографическая миниатюра «Казачьи утехи» и, конечно же, любимые всеми казачьи песни «Не для меня», «Любо, братцы, любо», «Славный, вспышный, быстрый Терек».