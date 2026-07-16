Захарова: РФ не услышала от Гросси осуждения ВСУ за убийство инженера ЗАЭС

Прямого осуждения киевского режима после убийства главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева и его водителя Дмитрия Филиппова от генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси не последовало.
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