Захарова: РФ не услышала от Гросси осуждения ВСУ за убийство инженера ЗАЭС

Прямого осуждения киевского режима после убийства главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева и его водителя Дмитрия Филиппова от генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси не последовало.