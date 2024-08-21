Премьер-министр Индии Нарендра Моди намерен впервые посетить Киев после визита в Польшу. У него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.
Премьер-министр Индии впервые приедет в Киев ради переговоров с Зеленским
Комментарии
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Eduard
У Украины нет Президента,а этот шизик просто самозванец!
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18 час.
Eduard
Это Гражданская война! Киевская хунта которая пришла к власти на перевороте напала на Восток страны!
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18 час.
А
Александр
Орбан-2. Только зачем ему это? Новые скидки от России, наверное? Или раздувает, как Си. Или в Великом Ганге искупался, и понесло. Только бы не пронесло.
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15 час.
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