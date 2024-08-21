У Украины нет Президента,а этот шизик просто самозванец!

Это Гражданская война! Киевская хунта которая пришла к власти на перевороте напала на Восток страны!

А

Александр

Орбан-2. Только зачем ему это? Новые скидки от России, наверное? Или раздувает, как Си. Или в Великом Ганге искупался, и понесло. Только бы не пронесло.