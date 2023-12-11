TAC: конфликт на Украине может привести к введению воинской обязанности в США

Из-за украинского конфликта в США могут ввести воинскую обязанность. Об этом рассказал экс-советник американского президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative (TAC).
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