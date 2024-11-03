PLOS Genetics: компонент ПВХ-пластика может разрывать ДНК червей

Американские генетики из Гарвардской медицинской школы и других научных учреждений выяснили, что распространенный химикат из гибких пластиков способен оказывать сильнейшее негативное воздействие на половые клетки животных.
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