И не узнать! 22 редкие детские фотографии знаменитостей

Да, как это ни странно, но мировые звезды кино и музыки тоже когда-то были детьми. Когда-нибудь задумывались о том, как выглядел маленький Дуэйн «Скала» Джонсон? Хотите посмотреть, как всем известные знаменитости выглядели, когда еще под стол ходили? Готовы поспорить, что многих из них вы даже не узнаете.