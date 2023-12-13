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И не узнать! 22 редкие детские фотографии знаменитостей

И не узнать! 22 редкие детские фотографии знаменитостей

Да, как это ни странно, но мировые звезды кино и музыки тоже когда-то были детьми. Когда-нибудь задумывались о том, как выглядел маленький Дуэйн «Скала» Джонсон? Хотите посмотреть, как всем известные знаменитости выглядели, когда еще под стол ходили? Готовы поспорить, что многих из них вы даже не узнаете.

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Комментарии
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ЛЗ
Лариса Золотарева
И где фотографии? Уже бесит,что начинают статью и через несколько слов заканчивают!!!!! Только зря время тратишь!!!!!
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8 час.

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