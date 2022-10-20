Военное обозрение

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Красноярский губернатор прокомментировал арест своего сына в Италии по запросу США

Красноярский губернатор прокомментировал арест своего сына в Италии по запросу США

Губернатор Красноярского края прокомментировал появившиеся в сети сообщения о том, что на территории Италии по запросу спецслужб США был арестован его сын Антон.

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