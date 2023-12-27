Театр абсурда
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Театр абсурда

8 586 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Е Ва
    "вот этим порождением пугачевской тусовки"!!! ну и филя насмешил: попал случайно, а оделся как...ну так оделся случай...Веером пошли изви...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Для России это тренд, зачем разгонять и наводить порядок в культуре, шоу бизнесе, ТВ, СМИ и т.д. одна проститутка Соб...Институт русофоби...
  • Борис Выдрин
    Да, автор рассказал совершенно страшное. Даже невозможно поверить, кто же из властей или академии наук додумался пост...Институт русофоби...

Веером пошли извинения от гостей вечеринки

Веером пошли извинения от гостей вечеринки

Веером пошли извинения от гостей вечеринки. Гляжу на эти невинные напуганные лица и спрашиваю себя - "А это что ж их так напугало?".

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
он артист - масштабный. И извиняется лишь потому, что он - великий....Кто великий???...Ну если только по росту...Велика КУЧА ДЕРЬМА...Вот это точно.
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15 час.
Надежда Белугина
Низко кланяюсь за такую чудесную, глубоко осмысленную подборку. Обеими руками - за. Давно уже пишу об этом, поясняя, что это разрушительно для нашего общества, отрицательное влияние на молодёжь и в стихах, и в прозе.   &quot;Вся жизнь - сплошное шоу?&quot;https://proza.ru/2014/03/09/743 © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2014 Свидетельство о публикации №214030900743  © Copyright: ПЕВУНАМ И ЛИЦЕДЕЯМ Надежда Белугина-Подюжская «Синьоры из «высшего общества», «Княгини» без рода и племени! Живёте вы так, как вам хочется - Не пуганы прошлого временем. Другие Отечество славили. Достоинство, честь унесли с собой. А вам ничего не оставили - Лишь чванство – в генетике явный сбой. Вам всё бы фанфары с медалями - Их сами себе вы развесили… А шли бы вы тропами дальними, Глухими болотными весями! «Во время чумы пиром» хвастая - Вершители множества конкурсов, Себя объявив лучшей кастою, Плюёте на совесть и кодексы. А души черней пса дворового, А мысли – бедней даже нищего. С повадками средневековыми, Срамными в театрах игрищами. Богатства - потомкам с избытками, Московским бюджетом обласканы. А бьёте по душам копытами И ржёте конями троянскими. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2020 Свидетельство о публикации №120102505412  Раскаяться можно из потери уважения, а тут явно из-за потери гонораров. Эту ДВЕРЬ, дорогие &quot;УЖИКИ&quot;, в которую, якобы, вы вошли по ошибке, вы уже несколько лет, как ПРОБИВАЕТЕ САМИ, разрушая традиции и целостность страны. И тащите через неё всю гадость с Запада, как и призналась Ивлеева - все ваши игры и шоу скопированы оттуда. И, предполагаю, за их внедрение к нам, вам ещё и приплачивают, чтобы разлагали, привлекая как много больше молодёжи. И ваш &quot;НЕ КРЕМЛЁВСКИЙ&quot; (хотя могу ошибиться после некоторых событий) ПРОДУКТ, который вы с радостью приглашаете к себе, продукт воспитания через эту проделанную вами дверь, уже воспитанный вами - молодой человек в носочке, как главный ИМЕННО ВАШ продукт этого года. Так что ТВОЯ это дверь, Филипп, со всеми вытекающими из этого последствиями.
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proza
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15 час.
Е Ва
&quot;вот этим порождением пугачевской тусовки&quot;!!! ну и филя насмешил: попал случайно, а оделся как...ну так оделся случайно))
Ответить
6 час.

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