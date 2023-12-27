Веером пошли извинения от гостей вечеринки

Надежда Белугина

Низко кланяюсь за такую чудесную, глубоко осмысленную подборку. Обеими руками - за. Давно уже пишу об этом, поясняя, что это разрушительно для нашего общества, отрицательное влияние на молодёжь и в стихах, и в прозе. "Вся жизнь - сплошное шоу?"https://proza.ru/2014/03/09/743 © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2014 Свидетельство о публикации №214030900743 © Copyright: ПЕВУНАМ И ЛИЦЕДЕЯМ Надежда Белугина-Подюжская «Синьоры из «высшего общества», «Княгини» без рода и племени! Живёте вы так, как вам хочется - Не пуганы прошлого временем. Другие Отечество славили. Достоинство, честь унесли с собой. А вам ничего не оставили - Лишь чванство – в генетике явный сбой. Вам всё бы фанфары с медалями - Их сами себе вы развесили… А шли бы вы тропами дальними, Глухими болотными весями! «Во время чумы пиром» хвастая - Вершители множества конкурсов, Себя объявив лучшей кастою, Плюёте на совесть и кодексы. А души черней пса дворового, А мысли – бедней даже нищего. С повадками средневековыми, Срамными в театрах игрищами. Богатства - потомкам с избытками, Московским бюджетом обласканы. А бьёте по душам копытами И ржёте конями троянскими. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2020 Свидетельство о публикации №120102505412 Раскаяться можно из потери уважения, а тут явно из-за потери гонораров. Эту ДВЕРЬ, дорогие "УЖИКИ", в которую, якобы, вы вошли по ошибке, вы уже несколько лет, как ПРОБИВАЕТЕ САМИ, разрушая традиции и целостность страны. И тащите через неё всю гадость с Запада, как и призналась Ивлеева - все ваши игры и шоу скопированы оттуда. И, предполагаю, за их внедрение к нам, вам ещё и приплачивают, чтобы разлагали, привлекая как много больше молодёжи. И ваш "НЕ КРЕМЛЁВСКИЙ" (хотя могу ошибиться после некоторых событий) ПРОДУКТ, который вы с радостью приглашаете к себе, продукт воспитания через эту проделанную вами дверь, уже воспитанный вами - молодой человек в носочке, как главный ИМЕННО ВАШ продукт этого года. Так что ТВОЯ это дверь, Филипп, со всеми вытекающими из этого последствиями.