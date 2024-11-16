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Сотни заболевших в Канаде: что известно о новой болезни мозга

Сотни заболевших в Канаде: что известно о новой болезни мозга

Сотни заболевших в Канаде: что известно о новой болезни мозга Татьяна СергееваВ Канаде возникла серьезная проблема со здоровьем: в провинции Нью-Брансуик наблюдается распространение новой болезни мозга, о которой пока известно очень мало.

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