Сотни заболевших в Канаде: что известно о новой болезни мозга Татьяна СергееваВ Канаде возникла серьезная проблема со здоровьем: в провинции Нью-Брансуик наблюдается распространение новой болезни мозга, о которой пока известно очень мало.