Сотни заболевших в Канаде: что известно о новой болезни мозга Татьяна СергееваВ Канаде возникла серьезная проблема со здоровьем: в провинции Нью-Брансуик наблюдается распространение новой болезни мозга, о которой пока известно очень мало.
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