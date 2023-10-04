Волочкова растянулась в шпагате на легендарном самолете и назвала своих критиков быдлом

За дискредитацию ВС России балерине грозит уголовная ответственность.Очередное шоу с демонстрации своей гибкости устроила Анастасия Волочкова, растянувшись в шпагате на легендарном самолете Ла-5 возле музея «Мосфильма» в Москве, при этом критиков, которые призвали привлечь ее к ответственности, обозвала «быдлом».