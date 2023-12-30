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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лука Модрич: «План – продолжать творить историю в «Реале». Никогда не знаешь, как долго это продлится в лучшем клубе мира»

Лука Модрич: «План – продолжать творить историю в «Реале». Никогда не знаешь, как долго это продлится в лучшем клубе мира»

«Мой план – продолжать творить историю в «Реале», продолжать выигрывать матчи и трофеи. Я надеюсь, что это произойдет в этом сезоне.

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