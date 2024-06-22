«Еда поморская» возвращается в Архангельск: Что попробовать?

Накануне фестиваль начался в ресторанном формате — в заведениях Архангельска можно попробовать блюда северной кухни из специального менюНакануне фестиваль начался в ресторанном формате — в заведениях Архангельска можно попробовать блюда северной кухни из специального менюГостей ждут блюда с уникальным северным колоритом, новые гастрономические открытия и знакомство с традиционной поморской кухней.
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