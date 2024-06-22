Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

«Еда поморская» возвращается в Архангельск: Что попробовать?

Накануне фестиваль начался в ресторанном формате — в заведениях Архангельска можно попробовать блюда северной кухни из специального менюНакануне фестиваль начался в ресторанном формате — в заведениях Архангельска можно попробовать блюда северной кухни из специального менюГостей ждут блюда с уникальным северным колоритом, новые гастрономические открытия и знакомство с традиционной поморской кухней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх