«Зреет заговор, народ лют»: Зеленскому скоро страшно будет возвращаться в Киев из зарубежных вояжей Образ «захисника батьковщины № 1» рушится с каждым ударом русской баллистики Радомир Маркуш Фото: Kay Nietfeld / DPA / Global Look Press Согласно оперативке нашего Минобороны, в ночь на 17 октября был нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, ударными БПЛА по металлургическим комбинатам, трансформаторному предприятию и объекту энергетики Украины в городах Кривой Рог, Запорожье и Житомир.
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