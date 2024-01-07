07.01.2024 Фронтовая сводка по состоянию на утро 7 января: На Херсонском направлении киевское командование продолжает гнать своих солдат на убой через Днепр, а ВС РФ утилизировать их.
ВС РФ готовят удар на Курахово из Марьинки, карта боевых действий
Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
Россия так держать! ребята с РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! здоровья стойкости силы духа !вас ждут и любят дома !возвращайтесь живыми с победой!
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14 час.
александр муравьев
Военкоров пора разгонять. Хохлам и разведка не нужна они всё расскажут и на картах покажут.
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14 час.
Александр Рожков
А может это деза и рассчитана на хохлов?
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13 час.
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