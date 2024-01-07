ВС РФ готовят удар на Курахово из Марьинки, карта боевых действий

ЛБ Людмила Боченкова Россия так держать! ребята с РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! здоровья стойкости силы духа !вас ждут и любят дома !возвращайтесь живыми с победой!

александр муравьев Военкоров пора разгонять. Хохлам и разведка не нужна они всё расскажут и на картах покажут.