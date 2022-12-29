Вечерняя Москва

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Врач Гамбарян рассказала, какие продукты могут помочь бросить курить

Врач Гамбарян рассказала, какие продукты могут помочь бросить курить

В настоящее время есть эффективные способы помощи курящим в отказе от потребления табака — эффективнее всего сочетание использования фармакотерапии (например, никотиновых пластырей и таблеток) и консультации медицинских работников и психологов.

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