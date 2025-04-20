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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Колорадо» Блэквуд выиграл дебютный матч в плей-офф НХЛ, отразив 23 из 24 бросков «Далласа». Он впервые сыграл в Кубке Стэнли в 28 лет

28-летний канадец вышел в старте на первый матч серии первого раунда Кубка Стэнли против «Далласа» (5:1, 1-0).

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