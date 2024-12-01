Противник заявляет о форсировании нашими бойцами реки Оскол на втором участке в Харьковской области Российские войска добились нового успеха в Харьковской области.
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Противник заявляет о форсировании нашими бойцами реки Оскол на втором участке в Харьковской области Российские войска добились нового успеха в Харьковской области.
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