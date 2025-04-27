Мама Костылевой о ситуации с йогуртом: «Лена не страдала перевесом при полноценном питании. Что было дикостью в штабе Тутберидзе, где четырехлетних зомбируют диетами»

Ранее Дарья Сарымсакова рассказала о ситуации между Костылевой и Маргаритой Базылюк в 2021-м. Обе фигуристки тренировались в группе Этери Тутберидзе, но Елена покинула группу после выговора от тренера за несоблюдение диеты.