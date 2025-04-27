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  • Виктор Луговой
    Что-то в картинке не то... Когда у Третьяка был (по первости и очень недолго, а дальше только на тренировках) шлем JO...Ротенберг выложил...
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Мама Костылевой о ситуации с йогуртом: «Лена не страдала перевесом при полноценном питании. Что было дикостью в штабе Тутберидзе, где четырехлетних зомбируют диетами»

Ранее Дарья Сарымсакова рассказала о ситуации между Костылевой и Маргаритой Базылюк в 2021-м. Обе фигуристки тренировались в группе Этери Тутберидзе, но Елена покинула группу после выговора от тренера за несоблюдение диеты.

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