Как добиться впадения русских в унылую истерику

Александр Симаков

"Раскрутка" Белоусова с Бастрыкиным из этой же "оперы". Сейчас по всем ресурсам Белоусов то, Белоусов сё, И Бастрыкин то да сё. А спустя некоторое время начнётся обратный процесс - даже Белоусов с Бастрыкиным не смогли победить коррупцию, воровство, Государственную Думу, мигрантов и вообще в России полный пипец... Как тут не впасть в унылую истерику? 😀