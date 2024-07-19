Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Как добиться впадения русских в унылую истерику

Как добиться впадения русских в унылую истерику

Очень просто: надо всемерно раздувать у них какие-нибудь ложные надежды, чтоб от обманутых надежд русские впадали потом в депрессуху.

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Комментарии
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Александр Симаков
&quot;Раскрутка&quot; Белоусова с Бастрыкиным из этой же &quot;оперы&quot;.  Сейчас по всем ресурсам Белоусов то, Белоусов сё, И Бастрыкин то да сё. А спустя некоторое время начнётся обратный процесс - даже Белоусов с Бастрыкиным не смогли победить коррупцию, воровство, Государственную Думу, мигрантов и вообще в России полный пипец... Как тут не впасть в унылую истерику?  😀
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