Китайский кроссовер DFSK ix5 сменил название в России, и вот почему

DFSK ix5 представлен на российском рынке с февраля 2024 года: партию таких автомобилей произвели на калининградском «Автоторе» (там собрали несколько тысяч машин), а затем выпуск наладили на мощностях завода «Моторинвест» в Липецкой области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии