Роберт Фицо планирует стратегические встречи в Москве на 9 мая 2025 года

Премьер Словакии Роберт Фицо намерен посетить Москву 9 мая 2025 года. Он планирует встречи с руководителями международных делегаций, включая президента Бразилии, в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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