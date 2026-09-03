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Татар-информ

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Минцифры РФ оценило ущерб книжной отрасли от атак на склады в 6 млрд рублей

Минцифры РФ оценило ущерб книжной отрасли от атак на склады в 6 млрд рублей

Ущерб книжной отрасли России от атак украинских беспилотников на склады маркетплейсов Wildberries и Ozon в июне-августе предварительно оценивается в 6 млрд рублей.

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