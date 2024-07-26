Белоусов поручил создать в армии курсы вождения квадроциклов

Глава Минобороны России посетил один из полигонов Ленинградского военного округа. Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих – в частности, тех, кто только заключил контракт с министерством обороны.
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