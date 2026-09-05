📹⚡️Пополнение подводных сил Израиля: НАПЛ Drakon проекта Dolphin 2 Из германских верфей в Киле вышла третья неатомная подводная лодка (НАПЛ) Drakon, построенная для ВМС Израиля.
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