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Царьград

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МИД Великобритании запретил импорт товаров из поселений Иордании

МИД Великобритании запретил импорт товаров из поселений Иордании

Великобритания, объявив об установлении запрета на импорт товаров из еврейских поселений на Западном берегу Иордана, предпримет меры против лиц, участвующих в строительстве и финансировании поселений.

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