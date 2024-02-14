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Офицера ВСУ заочно осудили на 28 лет за приказ уничтожить автомобиль в Мариуполе

Офицера ВСУ заочно осудили на 28 лет за приказ уничтожить автомобиль в Мариуполе

Pexels/KATRIN BOLOVTSOVA Командир роты огневой поддержки ВСУ, капитан Александр Николаенко заочно приговорен Верховным судом ДНР к 28 годам лишения свободы за приказ обстрелять автомобиль с мирным жителем в Мариуполе.

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