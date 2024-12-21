Ученые отмечают замедление возрастных изменений у пожилых людей

Новое исследование, проведенное Колумбийским центром старения имени Роберта Н. Батлера при Школе общественного здоровья имени Мейлмана, показывает значительное улучшение здоровья пожилых людей по сравнению с предыдущими поколениями.
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