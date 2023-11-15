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Спички - не игрушка

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  • ММ
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Проверка детей мигрантов на знание русского языка в школах не решит проблему

Проверка детей мигрантов на знание русского языка в школах не решит проблему

То, что в Министерстве просвещения РФ, наконец, признали тот факт, что дети мигрантов, которые плохо знают русский язык, мешают качественному обучению одноклассникам, несомненно, новость, заслуживающая внимания.

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