Проверка детей мигрантов на знание русского языка в школах не решит проблему

То, что в Министерстве просвещения РФ, наконец, признали тот факт, что дети мигрантов, которые плохо знают русский язык, мешают качественному обучению одноклассникам, несомненно, новость, заслуживающая внимания.
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