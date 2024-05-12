Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Сигнал ракетной опасности вновь объявлен в Белгороде

Сигнал ракетной опасности вновь объявлен в Белгороде

В Белгородской области и столице региона объявлена ракетная опасность, сообщил Вячеслав Гладков. При таком сигнале не следует подходить к окнам в случае нахождения дома, на улице необходимо спрятаться в укрытиях или найти безопасное место.

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