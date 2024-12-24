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Экономические итоги 2024 года: эксперт дал оценку и прогнозы

Экономические итоги 2024 года: эксперт дал оценку и прогнозы

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Главными экономическими событиями в России в 2024 году стали неожиданное сохранение Центробанком ключевой ставки под Новый год после череды повышений, отказ регулятора от покупки валют для стабилизации рубля и XVI саммит БРИКС в Казани, первый за два года и прорывной.

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