Экономические итоги 2024 года: эксперт дал оценку и прогнозы

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Главными экономическими событиями в России в 2024 году стали неожиданное сохранение Центробанком ключевой ставки под Новый год после череды повышений, отказ регулятора от покупки валют для стабилизации рубля и XVI саммит БРИКС в Казани, первый за два года и прорывной.