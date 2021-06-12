Туризм, работа, спорт: какие темы интересны инициативной молодежи Уссурийска

В Уссурийске прошло заседание круглого стола на тему "Инициативы молодежи и пути их реализации". В ходе дискуссии местные студенты узнали больше о перспективах городского туризма, доступности спорта и трудоустройстве, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Думы УГО.
Популярные статьи
- Более 30 тысяч человек подписали петицию с требованием освободить фигурантов «дворцового дела». Среди них — известные политики, ведущие и журналисты
- Московские полицейские перекрывают каналы реализации поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против COVID-19
- Лишили китайцев сладенького уссурийские таможенники
Свежие комментарии