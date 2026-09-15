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Новиков: гастрономия становится инструментом продвижения культуры России

Новиков: гастрономия становится инструментом продвижения культуры России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября, ФедералПресс. Гастрономия становится одним из инструментов продвижения российской культуры за рубежом, поскольку через национальную кухню можно познакомить иностранную аудиторию с историей и традициями страны.

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