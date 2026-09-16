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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» выиграл 4 из 5 последних матчей. Дальше – «Краснодар»

« Зенит » одолел «Балтику» (3:2) в 9-м туре Альфа-Банк РПЛ . В пяти последних матчах команда Сергея Семака одержала 4 победы.

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