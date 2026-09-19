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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брайан Уиндхорст: «Хьюстон» созрел, чтобы провести обмен»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст намекнул, что в составе « Хьюстона » ожидаются изменения. «Думаю, что «Рокетс» созрели, чтобы провести обмен.

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