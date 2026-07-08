Немцы выбирают Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT. Это были самые популярные карты в сети Mindfactory в июне

Но у карт Nvidia намного выше средняя цена продажиПо итогам июня в крупнейшей немецкой сети Mindfactory продажи видеокарт Radeon и GeForce были почти равны в количественном выражении, но кардинально отличались в денежном.
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