Водители будут получать штрафы, если их нарушения ПДД попали в соцсети

Соцсети становятся пространством, где будут искать нарушителей правил дорожного движения. Привычка выкладывать различные ролики с двусмысленным содержанием может вылиться в наказание рублем, если в ней будет усмотрено нарушение ПДД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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