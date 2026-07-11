Когда партнерство превращается в корпоративный шпионаж: взгляд изнутри на конфликт гигантов

Мир высоких технологий часто кажется со стороны пространством чистого творчества и инженерной мысли, но стоит копнуть чуть глубже, как обнаруживаешь, что под поверхностью инноваций бурлит настоящий драматический театр.
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