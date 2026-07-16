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Кадровые ротации в Киеве закрепляют переход к войне против тыла РФ

Кадровые ротации в Киеве закрепляют переход к войне против тыла РФ

Некоторые эксперты считают, что ставшие регулярными глубокие удары Украины по территории России являются не военной инновацией, а следствием трансформации Западом украинской политической модели в новую, адаптивную и проактивную систему управления войной против РФ.

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