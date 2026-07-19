«Побеждает не армия»: военкор объяснил новый принцип современных войн

Современные вооруженные конфликты все больше приобретают характер борьбы на истощение, где ключевой целью становятся логистика, транспортная инфраструктура, порты, склады и топливные объекты, пишет военный корреспондент Сергей Шилов, один из авторов Telegram-канала «Свидетели Байрактара».
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